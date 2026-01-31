Oud hoofdkantoor Aegon wordt hoofdkwartier cyberveiligheid

DEN HAAG (ANP) - Het voormalige hoofdkantoor van verzekeraar Aegon in Den Haag wordt omgebouwd tot een nationaal centrum voor digitale veiligheid. In dat House of Cyber moeten onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, onderzoeksinstituut TNO en het ministerie van Defensie gaan samenwerken.

De gemeente Den Haag is van plan het pand te kopen en vraagt de gemeenteraad om toestemming. Die moet uiterlijk op 16 maart instemmen. Den Haag trekt in totaal 60 miljoen euro uit voor de aankoop en verbouwing.

De overheid had in 2022 uitgesproken dat er een nationaal centrum voor digitale veiligheid moest komen. Aanleiding was de "toenemende dreiging van cyberaanvallen" door criminelen en landen. Zo'n centrum moet helpen Nederland weerbaarder te maken.

Meerdere Haagse veiligheidsinstellingen werken al samen in The Hague Security Delta. Het kantoor daarvan is nu gevestigd bij station Laan van NOI, maar moet ook naar het Aegon-complex verhuizen.

Het gebouw staat aan het Aegonplein bij station Den Haag Mariahoeve. Aegon is vorig jaar begonnen met de verhuizing naar de Verenigde Staten. Daar gaat het onder een andere naam verder. De Nederlandse activiteiten en het Haagse hoofdkantoor zijn verkocht aan ASR. Dat plaatste de medewerkers over naar Utrecht. Daardoor staat het gebouw sinds eind vorig jaar leeg.