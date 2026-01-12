Gemeenten willen nachtsluiting Schiphol voor betere nachtrust

HAARLEMMERMEER (ANP) - Vijftien gemeenten roepen op tot een nachtsluiting van luchthaven Schiphol van 23.00 tot 07.00 uur. Die maatregel zou voor een betere nachtrust van de omwonenden moeten zorgen. De oproep is gericht aan de formerende politieke partijen. Onder de deelnemende gemeenten zijn Amsterdam, Haarlem, Leiden en Zaanstad.

Nachtvluchten veroorzaken geluidsoverlast en verstoren de slaap, aldus de gemeenten. Uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat er in 2024 maandelijks ruim 2400 nachtvluchten startten en landden op de luchthaven. Het RIVM onderzocht eerder dat in 2020 meer mensen ernstige slaapverstoring door vliegtuiggeluid ervaarden dan in 2002. Een nachtsluiting zou leiden tot vermindering van die hinder van ruim 20 procent onder de bijna 120.000 mensen die in de buurt van de luchthaven wonen, stellen de gemeenten.

De gemeenten willen dat de vluchten niet worden verplaatst naar de zogenoemde 'randen van de nacht', tussen 22.00 en 23.00 uur en tussen 07.00 en 08.00 uur. "Een volledige nachtsluiting dient daarom altijd gepaard te gaan met een daling van het totaal aantal vluchten", aldus de gemeenten.

Schiphol zou niet de eerste luchthaven met een nachtsluiting zijn. Op Heathrow Airport in Londen mogen vluchten niet landen voor 04.30 uur en niet opstijgen tussen 23.00 en 06.00 uur. Het vliegveld in Frankfurt is gesloten tussen 23.00 en 05.00 uur.