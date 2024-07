Gemeenteraad Helmond aanvaardt Sjoerd Potters als burgemeester

HELMOND (ANP) - De gemeenteraad van het Brabantse Helmond heeft woensdagavond ingestemd met de voordracht van Sjoerd Potters als nieuwe burgemeester. Dat maakte de gemeente Helmond bekend.

Potters is sinds 2017 burgemeester van De Bilt. Hij is geboren Tilburger (1974), rondde zijn middelbare school af in Breda en studeerde bestuursrecht in Tilburg. Hij was wethouder in Waalwijk en was lid van de Tweede Kamer tussen 2012 en 2017 voor de VVD.

De gemeenteraad hoopt hem in de vergadering van woensdag 6 november 2024 te installeren.