Gemeenteraadsverkiezingen VK: Reform UK op winst, Labour verliest

LONDEN (ANP) - Bij de donderdag gehouden gemeenteraadsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Keir Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er, zoals verwacht, voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage.

Rond 05.00 uur lokale Britse tijd waren de resultaten bekend van 21 van de totaal 136 lokale volksvertegenwoordigingen. Op dat moment had Labour 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Het merendeel van de uitslagen komt in de loop van vrijdag.

Bij de verkiezingen werd gestemd voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland vonden parlementsverkiezingen plaats. Er werd al rekening gehouden met een flink verlies voor Labour. Mogelijk wacht Starmers partij een recordverlies.