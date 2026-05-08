Trump meldt voor de derde keervolledige vernietiging van Iraanse aanvallers

De Amerikaanse president Donald Trump meldt op Truth Social dat "drie Amerikaanse torpedobootjagers van wereldklasse zojuist, onder vuur, zeer succesvol de Straat van Hormuz zijn uitgevaren".

Dat is volgens hem gebeurd nadat de "Iraanse aanvallers volledig werden vernietigd". De torpedobootjagers liepen daarbij geen schade op. Het bericht volgt op wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran, ondanks het staakt-het-vuren. De Iraanse staatstelevisie zei later "dat de situatie op de Iraanse eilanden en kustplaatsen aan de Straat van Hormuz weer normaal was."

"Een normaal land zou deze torpedobootjagers hebben laten passeren, maar Iran is geen normaal land. Ze worden geleid door waanzinnigen en als ze de kans kregen om een kernwapen te gebruiken, zouden ze dat zonder aarzeling doen. Maar die kans zullen ze nooit krijgen. En net zoals we ze vandaag weer hebben uitgeschakeld, zullen we ze in de toekomst nog veel harder en veel gewelddadiger uitschakelen als ze hun deal niet SNEL tekenen!", aldus Trump.

Onderhandelingen

Volgens hem is het staakt-het-vuren met Iran nog steeds van kracht. Dat zei hij tegen een verslaggever van ABC News, die dat op X meldt. Trump noemt de vergeldingsaanvallen slechts 'een lieve klap'.

Later vertelde Trump aan verslaggevers dat de VS aan het onderhandelen zijn met Iran. Pakistan zou hem gevraagd hebben om Project Freedom niet uit te voeren gedurende de onderhandelingen met Iran. Die missie is bedoeld om commerciële schepen weer door de Straat van Hormuz te laten varen.

Volgens Amerikaanse media op donderdag heeft Trump dit project tijdelijk stopgezet na druk van Saudi-Arabië en Koeweit. De Golfstaten zouden geen toestemming hebben gegeven om hun vliegbases en luchtruim hiervoor te gebruiken.