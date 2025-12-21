ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Generaal speelt liefdeskoerier voor uitgezonden militairen

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 14:32
anp211225073 1
RZESZOW (ANP) - Nederlands hoogste militair heeft vier dagen voor kerst opgetreden als 'postillon d'amour' voor twee uitgezonden militairen. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim bezorgde hoogstpersoonlijk een romantische boodschap voor een luitenant die helpt het Poolse luchtruim te verdedigen. Eichelsheim kreeg het kaartje mee van diens vriendin, die in Bosnië dient.
Een echte Robert ten Brink is Eichelsheim "zeker niet", zei hij zondag lachend, op bezoek bij de Nederlandse luchtverdedigingseenheid in Polen. Hij toverde niet, zoals in Ten Brinks show All you need is love, de vriendin van luitenant Ward tevoorschijn. Ward moest het doen met een kaartje van vriendin Suzanne, die op uitzending is in Bosnië. Hij was niettemin "helemaal verrast! Ik zag het helemaal niet aankomen".
Eichelsheim was in het weekend voor Kerstmis samen met minister Ruben Brekelmans op bezoek bij de Nederlanders in Bosnië en Polen. Hij ontmoette op hun eerste stop Suzanne, en bood aan als liefdeskoerier op te treden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp201225109 1

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

111828742 m

De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.49.42

Jake Paul heeft zich voor 50 miljoen het ziekenhuis laten 1n slaan

ANP-449212350

Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt

ANP-542123200

Filmpje: Guido Weijers zet irritante vrouw de zaal uit

7094102_m

Wat een vrouw het liefst hoort: zo werken complimenten in haar brein

Loading