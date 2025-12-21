Generaal speelt liefdeskoerier voor uitgezonden militairen

RZESZOW (ANP) - Nederlands hoogste militair heeft vier dagen voor kerst opgetreden als 'postillon d'amour' voor twee uitgezonden militairen. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim bezorgde hoogstpersoonlijk een romantische boodschap voor een luitenant die helpt het Poolse luchtruim te verdedigen. Eichelsheim kreeg het kaartje mee van diens vriendin, die in Bosnië dient.

Een echte Robert ten Brink is Eichelsheim "zeker niet", zei hij zondag lachend, op bezoek bij de Nederlandse luchtverdedigingseenheid in Polen. Hij toverde niet, zoals in Ten Brinks show All you need is love, de vriendin van luitenant Ward tevoorschijn. Ward moest het doen met een kaartje van vriendin Suzanne, die op uitzending is in Bosnië. Hij was niettemin "helemaal verrast! Ik zag het helemaal niet aankomen".

Eichelsheim was in het weekend voor Kerstmis samen met minister Ruben Brekelmans op bezoek bij de Nederlanders in Bosnië en Polen. Hij ontmoette op hun eerste stop Suzanne, en bood aan als liefdeskoerier op te treden.