Brand overtuigend de beste in wereldbekercross Koksijde

Sport
door anp
zondag, 21 december 2025 om 14:42
anp211225075 1
KOKSIJDE (ANP) - Lucinda Brand heeft na de wereldbekerwedstrijd van zaterdag in Antwerpen ook de wereldbekercross in Koksijde gewonnen. De leidster in het klassement kwam in de Duinencross na vijf ronden solo over de streep. Shirin van Anrooij werd op 36 seconden tweede. Ceylin del Carmen Alvarado eindigde na een minuut op de derde plaats.
In de tweede ronde liet Brand Van Anrooij en Aniek van Alphen achter. De 36-jarige wielrenster liet de concurrentes daarna niet meer terugkomen en boekte haar 55e podiumplek op rij. Alvarado won de sprint om de derde plaats van Van Alphen en Puck Pieterse. Europees kampioene Inge van der Heijden werd zesde. Met Denise Betsema en Leonie Bentveld was de top 8 volledig Nederlands.
Voor Brand was het de eerste keer dat ze won in het zand van Koksijde. Ze werd eerder drie keer tweede en twee keer derde.
