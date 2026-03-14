'Noord-Korea heeft tien ballistische raketten afgevuurd'

door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 7:36
SEOUL (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft zaterdag tien ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger.
Dit zou zijn gebeurd een paar dagen nadat Noord-Korea had gewaarschuwd voor "verschrikkelijke gevolgen" vanwege de lopende jaarlijkse militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS.
Japan maakte melding van "een ballistische raket". De Japanse kustwacht zei daarbij dat het projectiel in zee leek te zijn gevallen.
Noord-Korea heeft op 27 januari voor het laatst korteafstandsraketten afgevuurd in de richting van de Oostzee, ook wel bekend als de Japanse Zee.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2831881

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

96513918_m

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

anp130326101 1

Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

168082200_m

Waarom je cv nooit wordt gelezen en drie manieren waarmee je het algoritme verslaat

146020712_m

Moeder in paniek door vapeverslaving dochter (15): 'Ze hoestte bloed en kreeg geen lucht meer'

