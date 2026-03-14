'Noord-Korea heeft tien ballistische raketten afgevuurd'

SEOUL (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft zaterdag tien ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger.

Dit zou zijn gebeurd een paar dagen nadat Noord-Korea had gewaarschuwd voor "verschrikkelijke gevolgen" vanwege de lopende jaarlijkse militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS.

Japan maakte melding van "een ballistische raket". De Japanse kustwacht zei daarbij dat het projectiel in zee leek te zijn gevallen.

Noord-Korea heeft op 27 januari voor het laatst korteafstandsraketten afgevuurd in de richting van de Oostzee, ook wel bekend als de Japanse Zee.