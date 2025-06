Tijdelijk stilgelegd feest Ringfestival gaat door na maatregelen

AMSTERDAM (ANP) - Het optreden op het Festival op de Ring in Amsterdam dat was stilgelegd omdat er bezoekers over de hekken waren geklommen, kan het laatste halfuur van het festival alsnog doorgaan. "We hebben extra maatregelen getroffen bij Audio Obscura", laat een woordvoerder van de organisatie weten. "Door politie en beveiliging samen is een veilige situatie gecreëerd, waardoor Audio Obscura het laatste halfuur weer open kan."

Wat de maatregelen precies inhouden, is niet duidelijk.

Op het terrein van Audio Obscura staat zaterdagavond een "highway rave" op het programma. Op beelden van onder meer de Amsterdamse zender AT5 is te zien dat tientallen festivalbezoekers door de hekken braken om bij het feest te komen.