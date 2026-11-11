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Gesprekken in Abu Dhabi over oorlog Oekraïne woensdag afgerond

Samenleving
door anp
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ABU DHABI/MOSKOU (ANP/AFP) - De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland met bemiddeling van Amerikaanse gezanten zijn woensdag op de tweede dag na iets minder dan twee uur afgerond. Dinsdag duurden de gesprekken 4,5 uur inclusief de pauze, meldde het Russische persbureau TASS.
Het is niet duidelijk waarom er woensdag aanzienlijk korter is gesproken. Dinsdag en woensdag stonden in het teken van inleidende gesprekken. Oekraïne heeft er volgens anonieme bronnen weer op aangedrongen dat de vijandelijkheden eerst worden beëindigd voor er over de veiligheidssituatie in Europa verder wordt gesproken. Oekraïne stelde die eis eerder ook. Het is voor Rusland onaanvaardbaar. Het Kremlin wil weten wat er verder gebeurt, voor het stopt met vechten.
De Oekraïense delegatie werd geleid door inlichtingendienstchef Roestem Oemjerov en de Russische door presidentieel adviseur Vladimir Medinski. Namens de VS waren de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner weer actief.
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