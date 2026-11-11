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Staatssecretaris snapt dat bewoners Moerdijk zich speelbal voelen

Samenleving
door anp
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ZEVENBERGEN (ANP) - Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (CDA) kan zich goed voorstellen dat de bewoners van Moerdijk zich een speelbal voelen, nu het dorp toch weer lijkt te blijven bestaan. Dat zei hij na een gesprek met gemeente, provincie en bewoners uit de regio nadat de plannen van het kabinet rondom het Noord-Brabantse dorp opnieuw veranderden.
Volgens De Bat moet "het vertrouwen worden teruggewonnen" door "door te pakken". Hij wilde echter geen concreet tijdspad voor de uitwerking van zijn plannen geven. De staatssecretaris beloofde verder dat er geld vrijkomt om de leefbaarheid in de omgeving op peil te houden.
Op woensdagmorgen spraken de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en staatssecretaris De Bat over de toekomst van de regio. Daaruit blijkt dat nog maar twee projecten buiten het huidige industrieterrein vastliggen in de nieuwe plannen.
De oppervlakte die het kabinet nodig denkt te hebben gaat van 450 hectare naar 200. In de oude plannen dreigde het dorp plaats te moeten maken voor meer industrie.
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