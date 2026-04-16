Gestolen helm volgende week weer te zien in Roemeens museum

BOEKAREST (ANP) - De Roemeense kunstschatten die begin 2025 werden gestolen uit het Drents Museum in Assen zullen snel weer te zien zijn in Roemenië. Het Roemeense ministerie van Cultuur heeft aangekondigd dat de gouden helm van Cotofenesti en de twee Dacische armbanden dinsdag worden gepresenteerd in het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

Volgens het ministerie is dit een moment van "grote vreugde". Het benadrukt dat de eeuwenoude objecten van grote culturele waarde zijn voor Roemenië. Na een feestelijke ceremonie zullen de helm en de armbanden ook te zien zijn voor het publiek.

De helm en de twee armbanden werden na meer dan een jaar teruggevonden, doordat justitie in Nederland een deal sloot met de dieven. De zaak tegen de drie verdachten van de kunstroof loopt op dit moment. Het Openbaar Ministerie eiste gevangenisstraffen van 3,5 jaar tegen de twee verdachten die hielpen met het terugvinden van de kunstschatten. De derde verdachte kreeg een eis van 5,5 jaar te horen.