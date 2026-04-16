Van den Brink doet 'alles wat nodig is' voor steun asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink gaat deze week hard zijn best doen om in de Eerste Kamer steun te krijgen voor de twee strenge asielwetten. "Jazeker wel. Ik zet alles in wat nodig is", zei de CDA-bewindsman donderdagmiddag tegen journalisten. Die steun voor één van deze wetten is onzeker geworden toen de PVV woensdag bekendmaakte wél voor de wetten van partijgenoot Marjolein Faber te stemmen, maar niet voor de reparatie van de toevoeging die een illegaal verblijf strafbaar maakt.

Door dat laatste is het maar zeer de vraag of de senaatsfracties van het CDA en de SGP de wet willen steunen. Die partijen verzochten in de Tweede Kamer namelijk om de wet te repareren, om zeker te stellen dat hulpverleners van ongedocumenteerden niet gestraft kunnen worden. Anders dreigden zij tegen de asielnoodmaatregelenwet te stemmen.

Overigens staan zes van de negen maatregelen in deze wet ook in de Nederlandse uitwerking van het migratiepact, die in juni van kracht moet worden.