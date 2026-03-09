ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marineschip Evertsen wordt definitief ingezet op Middellandse Zee

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 18:11
anp090326173 1
DEN HAAG (ANP) - Het marineschip Zr. Ms. Evertsen gaat definitief naar het oosten van de Middellandse Zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat vertrok vorige week al in die richting, maar een formeel besluit over de inzet ervan moest nog worden genomen.
De Evertsen wordt ingezet op verzoek van Frankrijk, dat in verband met de onrust in het Midden-Oosten een aanzienlijke vloot richting de regio heeft gestuurd. Onder meer het vliegdekschip Charles de Gaulle is samen met het Nederlandse schip onderweg.
In principe blijft het schip tot begin april in de regio. Defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) benadrukt dat het gaat om een verdedigingsmissie, onder meer van het eiland Cyprus. Dat werd eerder aangevallen door Iran met drones. Die vormen nu ook de voornaamste dreiging in het gebied, schrijft Yeşilgöz samen met buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.
"Het is echt gericht op het verdedigen van onze bondgenoten", zei Yeşilgöz tegen verzamelde pers. "Van een offensieve missie is geen sprake." Volgens de minister is het schip toegerust op de risico's in het gebied.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

ftcms_8244fa56-1275-4602-be3a-23a851e88855

Mojtaba Khamenei aan de macht: waarom Iran kiest voor nóg harder

Loading