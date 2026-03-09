Marineschip Evertsen wordt definitief ingezet op Middellandse Zee

DEN HAAG (ANP) - Het marineschip Zr. Ms. Evertsen gaat definitief naar het oosten van de Middellandse Zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat vertrok vorige week al in die richting, maar een formeel besluit over de inzet ervan moest nog worden genomen.

De Evertsen wordt ingezet op verzoek van Frankrijk, dat in verband met de onrust in het Midden-Oosten een aanzienlijke vloot richting de regio heeft gestuurd. Onder meer het vliegdekschip Charles de Gaulle is samen met het Nederlandse schip onderweg.

In principe blijft het schip tot begin april in de regio. Defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) benadrukt dat het gaat om een verdedigingsmissie, onder meer van het eiland Cyprus. Dat werd eerder aangevallen door Iran met drones. Die vormen nu ook de voornaamste dreiging in het gebied, schrijft Yeşilgöz samen met buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Het is echt gericht op het verdedigen van onze bondgenoten", zei Yeşilgöz tegen verzamelde pers. "Van een offensieve missie is geen sprake." Volgens de minister is het schip toegerust op de risico's in het gebied.