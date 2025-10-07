Onderzoekers kwantummechanica krijgen Nobelprijs natuurkunde

STOCKHOLM (ANP) - Drie wetenschappers die onderzoek doen naar kwantummechanica krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de Natuurkunde. De Brit John Clarke, Fransman Michel Devoret en Amerikaan John Martinis delen de belangrijkste wetenschappelijke prijs.

Kwantummechanica doet onderzoek naar minieme deeltjes die op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn. Het werk van de drie onderzoekers biedt "mogelijkheden voor het ontwikkelen van de volgende generatie kwantumtechnologie, waaronder kwantumbeveiliging, kwantumcomputers en kwantumsensoren", legde het Nobelcomité dinsdag uit.

Clarke, Devoret en Martinis ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een bedrag van 11 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 1 miljoen euro. De uitreikingsceremonie voor de Nobelprijzen is op 10 december.

De prijs voor Natuurkunde werd in 1902, 1910, 1913, 1953, 1981, 1984, 1999 en 2010 toegekend aan wetenschappers uit Nederland.