Moskou noemt buitenlands beleidsdocument VS positief

MOSKOU (ANP/DPA) - Het Kremlin verwelkomt een nieuwe 'nationale veiligheidsstrategie' van de Amerikaanse regering. Die werd afgelopen week gepresenteerd om het buitenlandbeleid op af te stemmen. Rusland wordt er niet meer in genoemd als directe dreiging en dat is volgens het Kremlin een positieve stap.

Het document stelt onder meer dat het van cruciaal belang is voor de VS dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk wordt beëindigd. Het spreekt over "een strategische stabiliteit" met Rusland.

Het is volgens de nationale veiligheidsstrategie noodzakelijk de oorlog te stoppen "om de Europese economieën te stabiliseren en te voorkomen dat de strijd verder escaleert". Het document is erg kritisch over de gevestigde orde en de ontwikkelingen in de EU. Het betwijfelt of Europese landen op de lange termijn wel betrouwbare bondgenoten zijn.

Populistische oppositiepartijen

Europa gaat volgens Washington ten onder door democratie en politieke vrijheden uit te hollen, door te veel regelgeving, door immigratie, het verlies van nationale eigenheid en zelfvertrouwen en dalende geboortecijfers. De kritiek lijkt een steunbetuiging aan veelal populistische oppositiepartijen die zich keren tegen onder meer immigratie, energiebeleid en klimaatmaatregelen, steun aan Oekraïne en de macht van de EU.

De buitenlandchef van de EU, Kaja Kallas, heeft in een reactie gezegd dat er vanzelfsprekend kritiek uit de VS komt en dat die voor een deel gegrond is. De Verenigde Staten zijn "nog steeds de voornaamste bondgenoot van Europa", beklemtoonde ze.