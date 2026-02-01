Gevoelige nederlaag voor Republikeinen bij verkiezing Texas

FORT WORTH (ANP) - De partij van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige politieke nederlaag geleden. De Republikein Leigh Wambsganss verloor in een conservatief district een verkiezing voor de Senaat van Texas van de Democraat Taylor Rehmet, berichten media als CBS en CNN.

De verkiezing kreeg landelijk aandacht nadat Rehmet het vorig jaar veel beter dan verwacht had gedaan bij de eerste stemronde. Trump spoorde kiezers tevergeefs aan om Wambsganss te kiezen. "Je kunt deze verkiezing voor Leigh winnen, die mijn volledige en totale steun heeft", schreef hij online.

Trump kreeg bij de presidentsverkiezingen zelf nog een ruime meerderheid van de kiezers in het district achter zich. Dat zijn kandidaat er nu verliest, kan voor nieuwe onrust onder Republikeinen zorgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Dan staat de controle over het landelijke parlement op het spel. "De uitslag van vanavond bewijst dat geen enkele Republikeinse zetel veilig is", aldus de Democratische voorzitter Ken Martin in een verklaring.