Trump: India gaat olie kopen uit Venezuela in plaats van Iran

door anp
zondag, 01 februari 2026 om 7:20
WASHINGTON (ANP/RTR) - India gaat olie uit Venezuela kopen, in plaats van uit Iran. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag. "We hebben die deal al gesloten, het concept van de deal," zei Trump tegen verslaggevers aan boord van de Air Force One onderweg naar Florida vanuit Washington.
De opmerking van Trump kwam een dag nadat de VS tegen Delhi hadden laten weten dat India binnenkort de aankopen van Venezolaanse olie zou kunnen hervatten om te helpen bij het vervangen van de import van Russische olie. Dat zeiden drie geïnformeerde bronnen tegen persbureau Reuters.
De VS proberen de olie-inkomsten te verminderen die Rusland financieren in de oorlog tegen Oekraïne. Trump zei ook dat China welkom is een deal te sluiten met de VS over Venezolaanse olie.
