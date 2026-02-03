Gewapende boten probeerden schip te stoppen in zee bij Iran

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - In de Straat van Hormuz hebben kleine gewapende boten geprobeerd via een radio-oproep een schip aan te houden, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Het schip negeerde de oproep om te stoppen en voer door op zijn geplande route ten zuiden van Iran.

Het is onduidelijk om wat voor schepen het gaat. UKMTO adviseert schepen in de regio voorzichtig door de zeestraat te varen en verdachte activiteiten te melden.

Het incident doet zich voor te midden van spanningen in de regio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd Iran aan te vallen en stuurde het Amerikaanse vliegdekschip USS Lincoln naar de regio. In de komende dagen vinden er gesprekken plaats tussen Iran en de VS.

Meermaals boten onderschept

De Straat van Hormuz is een smalle zeestraat ten zuiden van Iran waar schepen de Arabische Golf kunnen binnenvaren en verlaten. Ongeveer een kwart van de olie die wereldwijd over zee wordt vervoerd, passeert deze zeestraat.

Iran heeft in de afgelopen jaren meermaals boten onderschept rond de zeestraat.