ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gewapende boten probeerden schip te stoppen in zee bij Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 14:27
anp030226126 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - In de Straat van Hormuz hebben kleine gewapende boten geprobeerd via een radio-oproep een schip aan te houden, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Het schip negeerde de oproep om te stoppen en voer door op zijn geplande route ten zuiden van Iran.
Het is onduidelijk om wat voor schepen het gaat. UKMTO adviseert schepen in de regio voorzichtig door de zeestraat te varen en verdachte activiteiten te melden.
Het incident doet zich voor te midden van spanningen in de regio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd Iran aan te vallen en stuurde het Amerikaanse vliegdekschip USS Lincoln naar de regio. In de komende dagen vinden er gesprekken plaats tussen Iran en de VS.
Meermaals boten onderschept
De Straat van Hormuz is een smalle zeestraat ten zuiden van Iran waar schepen de Arabische Golf kunnen binnenvaren en verlaten. Ongeveer een kwart van de olie die wereldwijd over zee wordt vervoerd, passeert deze zeestraat.
Iran heeft in de afgelopen jaren meermaals boten onderschept rond de zeestraat.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530874180

Is veel masturberen een teken van een slecht seksleven? Deze studie geeft het antwoord

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Screenshot-2026-02-02-at-12.20.46

De gekste seksspeeltjes (en ze worden ook nog gekocht)

Loading