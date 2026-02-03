ECONOMIE
Rutte: luchtaanvallen tonen dat Rusland niet oprecht vrede zoekt

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 14:30
KYIV (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte betwijfelt of het Rusland menens is in de onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog tegen Oekraïne. "Russische aanvallen zoals afgelopen nacht wijzen niet op ernst over vrede", zei Rutte op bezoek in het Oekraïense parlement.
De rechtstreekse onderhandelingen die woensdag verdergaan in Abu Dhabi, zijn volgens Rutte "belangrijke vooruitgang". Maar de nieuwe bombardementen zaaien twijfel over de oprechtheid van Rusland, zei hij. Na een kortstondige pauze in de luchtaanvallen op energievoorzieningen, volgde in de nacht van maandag op dinsdag volgens Oekraïne een van de hevigste barrages van dit jaar. De stroom en verwarming worden telkens getroffen en vallen, midden in een barre winter, steeds uit.
"We zullen de druk op Rusland volhouden en onze steun aan Oekraïne voortzetten", beloofde Rutte. "Ik weet dat de winter koud is, maar de lente zal komen."
