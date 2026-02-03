Tbs met dwangverpleging voor man die 11-jarige Sohani doodstak

UTRECHT (ANP) - Hamzah L., de man die vorig jaar in Nieuwegein het 11-jarige meisje Sohani doodstak, krijgt tbs met dwangverpleging, zo heeft de rechtbank geoordeeld. De rechter gaat mee in de eis van het Openbaar Ministerie door L. geen gevangenisstraf op te leggen.

Op 1 februari 2025 stak L. op straat schijnbaar uit het niets op het meisje in, waar haar broertje, nichtje en neefje bij waren. L. verkeerde in een psychose en hij zegt in zijn slachtoffer een demon te hebben gezien.

Het geweld werd volledig bepaald door zijn psychose en deskundigen hebben hem daarom ook volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, volgens de rechtbank terecht. Tijdens de zitting kwam ook L.'s drugsgebruik ter sprake. Drugs konden zijn psychoses, waar hij al meerdere jaren aan leed, erger maken.

Psychose

Deskundigen benadrukten echter dat eventueel middelengebruik op de fatale dag niet de bepalende factor voor de psychose is geweest. De rechtbank stelt dat de actie van de man kwam door de psychose. "Hij kon op dat moment niet anders en heeft daarom strafrechtelijk gezien geen schuld."

L. heeft tijdens de zitting in januari zijn "oprechte excuses" aangeboden "voor alle pijn en leed die ik heb aangericht - ik was mezelf niet".

De rechtbank snapt dat nabestaanden van Sohani vergelding willen in de vorm van een gevangenisstraf. "Maar als wordt geoordeeld dat de verdachte niet strafbaar is, kan de rechtbank hem geen (gevangenis)straf opleggen."