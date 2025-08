Gewelddadige horlogedieven slaan toe op Tomorrowland: “Eén horloge was 9.000 euro waard”

Rond het muziekfestival Tomorrowland in Boom zijn afgelopen weken meerdere gewelddadige diefstallen gepleegd. Slachtoffers werden bedreigt met een mes of kregen pepperspray in het gezicht gespoten en vervolgens beroofd van hun luxehorloges. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart en spreekt van een opvallend brute werkwijze.

Een van de acht bekende slachtoffers is niemand minder dan de burgemeester van de Belgische gemeente Nieuwerkerken. “De feiten vonden plaats tijdens de uitstroommomenten van het festival, wanneer tienduizenden bezoekers zich tegelijk een weg banen naar huis of vervoer, verspreid over beide weekends”, bevestigt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket, in Het Laatste Nieuws.

Pepperspray en mes

De daders gingen buitengewoon driest te werk. In meerdere gevallen werd pepperspray gebruikt om slachtoffers te overmeesteren. Op zondag 27 juli liep het zelfs bijna uit de hand toen een van de daders een mes toonde, vermoedelijk om omstaanders en het slachtoffer op afstand te houden. “De verdachten verplaatsten zich meestal te voet, maar werden ook gezien op elektrische steps”, aldus Aerts.

Rolex

De dieven hadden het duidelijk gemunt op kostbare uurwerken van prestigieuze merken als Rolex, Hublot en Tudor. Eén van de gestolen horloges, een zeldzame Rolex Milgauss Iconic Green Sapphire, vertegenwoordigt volgens experts een waarde van zo'n 9000 euro.

Het onderzoek richt zich momenteel op de vraag of de verschillende feiten met elkaar in verband staan. De modus operandi wijst in elk geval op een georganiseerde aanpak. “We sluiten niet uit dat er nog andere slachtoffers zijn die zich nog niet hebben gemeld”, zegt het parket.

Oproep aan slachtoffers

De politie roept mensen die slachtoffer zijn geworden of iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Vooral omdat horloges met een dergelijke waarde vaak verzekerd zijn, is het belangrijk dat slachtoffers zich bij de politie registreren.

Het parket laat weten dat er op basis van de camerabeelden en getuigenissen intensief wordt gezocht naar de verdachten. Of er al arrestaties zijn verricht, is nog niet bekendgemaakt.