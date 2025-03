Marcouch: brandstichting hartverscheurende gedachte

ARNHEM (ANP) - Dat de politie ervan uitgaat dat de brand in Arnhem is veroorzaakt door brandstichting noemt burgemeester Ahmed Marcouch "een hartverscheurende gedachte", zo stelt hij zaterdagavond in een bericht op X.

"Veel Arnhemmers verloren hun huis en bezittingen, en onze binnenstad zal voor altijd een litteken dragen", aldus Marcouch.

Hij geeft "complimenten en dank aan de politie voor hun doortastende en effectieve recherchewerk". Eerder zaterdagavond maakte de politie bekend dat er drie verdachten zijn aangehouden voor de brand, die woedde in de nacht van 5 op 6 maart. Het gaat om twee mannen van 30 en 57 jaar uit Arnhem en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.