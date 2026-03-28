Zelensky meldt defensieafspraken met Verenigde Arabische Emiraten

ABU DHABI (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne en de Verenigde Arabische Emiraten hebben afgesproken dat ze gaan samenwerken op defensiegebied. Dat maakte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bekend na een ontmoeting met president Mohammed bin Zayed ⁠Al Nahyan van de Golfstaat.

Oekraïne heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het afslaan van Russische raket- en droneaanvallen. De Golfstaten hebben belangstelling voor die expertise nu ze te maken krijgen met aanvallen uit Iran, waarbij dure luchtdoelraketten zijn ingezet om relatief goedkope Iraanse drones tegen te houden.

"We kwamen overeen samen te werken op het gebied van veiligheid en defensie. Onze teams zullen de details uitwerken", schreef Zelensky op X. Zijn regering had al drone-experts naar de regio gestuurd om landen te helpen bij het afslaan van Iraanse aanvallen.

Zelensky bracht eerder deze week een bezoek aan Saudi-Arabië. Daar zijn eveneens afspraken gemaakt over defensiesamenwerking.