ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Codenamen en bv's in dubieuze landen: miljoenenboete voor Zwitserse bank UBS om hulp aan zwartspaarders

Economie
door Redactie
dinsdag, 22 september 2026 om 9:21
bijgewerkt om dinsdag, 22 september 2026 om 9:35
anp220926075 1
Volg ons op Google Nieuws
De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) een boete van 5 miljoen euro gekregen. Volgens het OM maakte Credit Suisse, dat in 2023 is overgenomen door UBS, zich jarenlang schuldig aan hulp aan zwartspaarders.
Het gaat om mensen die hun vermogen op Zwitserse bankrekeningen onderbrachten, om zo dat vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Credit Suisse zou medeplichtig zijn geweest aan het doen van tachtig onjuiste belastingaangiftes. Dat gebeurde tussen 2005 en 2015 voor twaalf verschillende klanten.

Codenaam

Opsporingsdienst FIOD stelde onder leiding van het OM in 2016 een onderzoek in naar de praktijken. Credit Suisse hielp de klanten bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven om bij contact met de bank gebruik te maken van een codenaam. Ook hielp de bank bij het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland.
Volgens het OM waren er meer klanten van wie bijvoorbeeld belastingaangiftes niet bleken te kloppen. Maar om het onderzoek efficiënt uit te voeren, zijn uitsluitend de belastingaangiften van twaalf klanten betrokken in het strafrechtelijk onderzoek. De fiscus heeft via naheffingen en boetes de totale klantengroep zelf aangepakt.
De Zwitserse bank heeft in andere landen al vergelijkbare boetes moeten betalen, geeft het OM verder aan. Justitie acht de kans dat de bank nog een keer de fout in gaat daarnaast beperkt. Credit Suisse heeft volgens het OM later geen zwartspaarders meer bediend en zijn beleid veranderd. Ook het feit dat Credit Suisse überhaupt niet meer in zelfstandige vorm bestaat, speelde mee bij het besluit van het OM om de zaak met deze miljoenenboete af te doen.

Lees ook

Notaris vindt meer dan een ton aan zwart geld in huis van overleden vrouw. En dan? “De kinderen waren niet blij”Notaris vindt meer dan een ton aan zwart geld in huis van overleden vrouw. En dan? “De kinderen waren niet blij”
UBS-topman bestbetaalde Europese bankier, ING-bestuurder onderaanUBS-topman bestbetaalde Europese bankier, ING-bestuurder onderaan
Controleur Belastingdienst parkeert 20 jaar lang tonnen zwart geld in LuxemburgControleur Belastingdienst parkeert 20 jaar lang tonnen zwart geld in Luxemburg
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

Loading