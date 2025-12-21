Gezant VS noemt gesprekken Oekraïne productief en constructief

MIAMI/KYIV (ANP/RTR/DPA) - De Oekraïense delegatie die in Florida over het beëindigen van de oorlog spreekt, heeft drie dagen lang "productieve en constructieve gesprekken" gevoerd met Amerikaanse en Europese partners. Dit zei de speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, die een sleutelrol speelt in de onderhandelingen.

De Oekraïense leider Volodymyr Zelensky is zondag naar eigen zeggen ook tevreden over het verloop van de gesprekken. Het "werk aan de documenten over het beëindigen van de oorlog, de veiligheidsgaranties voor Oekraïne en de wederopbouw" gaat ondertussen door. Volgens hem is de samenwerking met de Amerikaanse onderhandelaars constructief.