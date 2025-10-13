Israël: Rode Kruis onderweg voor tweede overdracht gijzelaars

KHAN YOUNIS (ANP) - Het Israëlische leger schrijft dat het Rode Kruis op weg is naar een tweede locatie in de Gazastrook om gijzelaars op te halen. Eerder werden zeven personen overgedragen in het noorden van Gaza, nu gaat het om een locatie in het zuiden van het Palestijnse gebied.

Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn de voertuigen van het Rode Kruis inmiddels aangekomen in Khan Younis. Het is niet duidelijk hoeveel gijzelaars daar worden opgehaald.

Hamas hield tot maandag nog twintig levende gijzelaars vast in Gaza. Zeven van hen werden bij de eerste overhandiging vrijgelaten. Zij zijn inmiddels overgedragen aan het leger.