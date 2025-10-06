ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gisèle Pelicot weer in rechtbank voor hoger beroep veroordeelde

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 15:28
anp061025127 1
NÎMES (ANP/AFP/RTR) - De Franse Gisèle Pelicot is opnieuw in de rechtbank in verband met haar verkrachtingszaak. Haar ex-man Dominique Pelicot drogeerde Gisèle jarenlang en liet tientallen andere mannen haar verkrachten. Een van die mannen gaat nu in hoger beroep tegen zijn straf.
De 44-jarige man is de enige van de 51 veroordeelde mannen die in beroep gaat. Hij kreeg een gevangenisstraf van negen jaar. Meerdere veroordeelden houden vol niet te hebben geweten dat Gisèle Pelicot gedrogeerd was. Sommigen van hen zeiden te hebben gedacht dat zij deed alsof ze sliep.
Dominique Pelicot, die zelf niet in beroep ging, kreeg twintig jaar gevangenisstraf. Daarnaast lopen nog twee zaken tegen hem in verband met een moord, verkrachting en poging tot verkrachting in de jaren 90.
Gisèle Pelicot groeide uit tot een feministisch icoon. Ze gaf haar recht op anonimiteit op om aandacht te vragen voor seksueel misbruik. Ze is maandag met applaus ontvangen bij de rechtbank.
loading

POPULAIR NIEUWS

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading