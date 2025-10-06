Gisèle Pelicot weer in rechtbank voor hoger beroep veroordeelde

NÎMES (ANP/AFP/RTR) - De Franse Gisèle Pelicot is opnieuw in de rechtbank in verband met haar verkrachtingszaak. Haar ex-man Dominique Pelicot drogeerde Gisèle jarenlang en liet tientallen andere mannen haar verkrachten. Een van die mannen gaat nu in hoger beroep tegen zijn straf.

De 44-jarige man is de enige van de 51 veroordeelde mannen die in beroep gaat. Hij kreeg een gevangenisstraf van negen jaar. Meerdere veroordeelden houden vol niet te hebben geweten dat Gisèle Pelicot gedrogeerd was. Sommigen van hen zeiden te hebben gedacht dat zij deed alsof ze sliep.

Dominique Pelicot, die zelf niet in beroep ging, kreeg twintig jaar gevangenisstraf. Daarnaast lopen nog twee zaken tegen hem in verband met een moord, verkrachting en poging tot verkrachting in de jaren 90.

Gisèle Pelicot groeide uit tot een feministisch icoon. Ze gaf haar recht op anonimiteit op om aandacht te vragen voor seksueel misbruik. Ze is maandag met applaus ontvangen bij de rechtbank.