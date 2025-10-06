ECONOMIE
WHO: zeker 15 miljoen tieners wereldwijd roken e-sigaretten

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 15:27
anp061025126 1
GENÈVE (ANP/RTR) - Zeker 15 miljoen jongeren tussen de 13 en 15 jaar wereldwijd roken e-sigaretten, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een eerste schatting. In totaal vapen meer dan 100 miljoen mensen. Volgens de WHO is het bij jongeren gemiddeld negen keer waarschijnlijker dat ze gaan vapen dan volwassenen in landen waarvan gegevens beschikbaar zijn.
Het wereldwijde tabaksgebruik blijft volgens de organisatie dalen door steeds strengere regelgeving. Hierdoor is de industrie overgestapt op alternatieve producten zoals vapes om de verkoopdaling te compenseren. Tabaksfabrikanten zeggen dat ze zich richten op volwassen rokers om zo de schade van traditionele tabak te verminderen, maar volgens Etienne Krug van de WHO raken in werkelijkheid kinderen eerder verslaafd aan nicotine.
De organisatie waarschuwt voor een "nieuwe golf van nicotineverslaving".
