Vicepremier Hermans (VVD) wil niet terug naar Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Sophie Hermans heeft niet gesolliciteerd voor een plek op de kieslijst van haar partij VVD bij de komende Kamerverkiezingen eind oktober, bevestigt de partij na berichtgeving van EW. "Dat hoofdstuk is voor mij gesloten", zegt vicepremier en klimaatminister in een interview met het weekblad.

Bij de vorige verkiezingen in 2023 stond Hermans nog op de tweede plaats van de kieslijst, achter partijleider Dilan Yeşilgöz. Ze was zeven jaar Tweede Kamerlid voordat ze minister werd, eerst als woordvoerder zorg en later als fractievoorzitter.

De demissionaire bewindsvrouw benadrukt wel dat haar besluit geen einde aan haar politieke carrière hoeft te betekenen. "Er is nog genoeg te doen in de politiek."

Hermans begon haar politieke loopbaan als politiek assistent van woonminister Stef Blok en vervulde later diezelfde functie voor toenmalig premier Mark Rutte.