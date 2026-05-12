Meerdere aanhoudingen bij protest tegen asielopvang in Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De politie heeft dinsdagavond opnieuw mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn. Dat gebeurde bij de rotonde in de wijk De Maten, de plek waar al meerdere avonden op rij wordt gedemonstreerd. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat zeker vijf mensen zijn aangehouden voor het afsteken van vuurwerk.

In Apeldoorn is een noodopvang voor 240 asielzoekers gepland. Mensen die daartegen willen demonstreren, mogen dat tussen 19.00 en 20.00 uur doen. Gemeente en politie hielden al rekening met een demonstratie. Zaterdag werden al 26 mensen, zondag elf en maandag vier mensen aangehouden.