Golfstaten mogen voor 16,5 miljard dollar wapens kopen van VS

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 18:53
anp190326225 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben ingestemd met de verkoop van 16,5 miljard dollar (14,3 miljard euro) aan militair materieel aan de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben die landen de spullen met spoed nodig. Daarom is het Congres niet om toestemming gevraagd.
Koeweit steekt ongeveer 8 miljard dollar in een radarsysteem dat snelvliegende doelen kan volgen voor luchtverdedigingssystemen met raketten. De duurste aankoop van de Verenigde Arabische Emiraten is een radarsysteem om langeafstandsraketten te volgen. Dat kost 4,5 miljard dollar. Er zit meer materieel bij voor luchtverdediging, evenals munitie en upgrades voor F-16's.
De VAE en Koeweit zijn meegesleurd in de oorlog in het Midden-Oosten. In de VAE zijn acht doden gevallen, in Koeweit zes.
ANP-519259708

