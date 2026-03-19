Japanse premier: alleen Trump kan wereldvrede bereiken

WASHINGTON (ANP) - De Japanse premier Sanae Takaichi heeft op bezoek in Washington haar bewondering uitgesproken voor het optreden van de Amerikaanse president Donald Trump op het wereldtoneel. "Ik denk echt dat u de enige bent die wereldvrede kan bereiken", zei ze tegen Trump in het Witte Huis.

Japan is een van de landen waar Trump afgelopen week een beroep op deed om te helpen in de Straat van Hormuz. Iran heeft die belangrijke zeestraat na het begin van de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op dat land zo goed als afgesloten. Trump wil dat Japan en Europese landen oorlogsschepen sturen om ervoor te zorgen dat olieschepen toch door de Straat van Hormuz kunnen varen.

De Japanse regering reageerde, net als Europese landen, aanvankelijk zeer terughoudend op het verzoek. Maar in het Witte Huis zei Takaichi dat ze klaar is om met bondgenoten te praten over hoe ze hun "doelen" kunnen bereiken. Trump zei dat Japan nu "naar voren treedt, in tegenstelling tot de NAVO".

Trump greep het bezoek van de Japanse premier ook aan om de aanval op Iran te vergelijken met de Japanse aanval op Pearl Harbor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump waren het allebei verrassingsaanvallen. "En wie weet er meer van verrassingsaanvallen dan Japan?", zei Trump tegen Takaichi. "Waarom had je me niet gewaarschuwd over Pearl Harbor?" Takaichi reageerde niet.