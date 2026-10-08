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Veel rook door brand in Olympisch Stadion Amsterdam

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - In een kruipruimte in het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij, zo is te zien op beelden van AT5. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand ontstaan in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion, maar woedt die inmiddels ook in de spouwmuur. "De brand is lastig te bereiken."
Volgens lokale media is in ieder geval de sportschool in het Olympisch Stadion ontruimd, maar kunnen er nog wel auto's uit de parkeergarage rijden. De woordvoerder kan dat niet bevestigen.
De veiligheidsregio roept omwonenden op ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook.
Eenheden van de brandweer zijn gearriveerd. De omgeving is afgezet, meldt AT5. Het Parool spreekt van een chemische lucht rond het stadion. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is er voor zover bekend geen sprake van dat er chemische stoffen betrokken zijn bij de brand.
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