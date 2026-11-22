Kerst zonder gourmetstel is voor veel Nederlanders geen kerst. Iedereen bakt zijn eigen vlees, de tafel staat urenlang vol.

Juist dat maakt gourmetten lastig. Rauw vlees en kant-en-klare hapjes liggen een hele avond naast elkaar. En vooral bij kip kan dat misgaan.

Kip en campylobacter

Op rauwe kip zit vaak campylobacter . Dat is een bacterie die diarree , buikkramp en koorts geeft. Elk jaar krijgen in Nederland meer dan 100.000 mensen een darminfectie door campylobacter.

De klachten beginnen gemiddeld drie dagen na het eten. Je legt dus niet altijd meteen het verband met het kerstdiner.

In de zomer komen de meeste infecties voor. Maar in andere Europese landen zien gezondheidsdiensten ook rond Kerst en Oud en Nieuw een piek. Ze wijzen naar fondue en raclette met kip, gerechten die veel op gourmetten lijken.

"De klachten beginnen gemiddeld drie dagen na het eten."

Het vorkje

Het grootste risico is niet het vlees zelf, maar wat je ermee doet. Je legt een rauw stukje kip met je vorkje op de plaat. Even later prik je met hetzelfde vorkje een gebakken stukje van je bord.

Zo komen de bacteriën van het rauwe vlees direct in je mond. Dat heet kruisbesmetting.

Gebruik daarom twee vorkjes per persoon, in verschillende kleuren. Een voor rauw, een voor gaar. Leg gebakken vlees ook nooit terug op het bord waar het rauwe vlees op lag.

"Een vorkje voor rauw, een voor gaar."

Door en door gaar

Bak kip altijd helemaal gaar. Het vlees moet van binnen wit zijn, zonder roze en met helder vocht. Snijd stukjes kip klein, dan garen ze sneller en gelijkmatiger.

Spoel kip niet af onder de kraan. Daarmee spat je bacteriën door de keuken.

Niet de hele avond op tafel

Bacteriën groeien snel bij kamertemperatuur, en naast een heet gourmetstel wordt het nog warmer. Haal vlees, vis en salades daarom in porties uit de koelkast. Na twee uur buiten de koelkast moet het terug, of weg.

Zet je koelkast op 4 graden. Kliekjes bewaar je afgedekt in de koelkast en eet je binnen twee à drie dagen op.

Word je na het feest toch ziek? Drink genoeg, in kleine slokjes. Meestal gaat het binnen een paar dagen over. Bel de huisarts als je bloed bij je ontlasting ziet, blijft overgeven of 12 uur niet hebt geplast.

Veilig gourmetten

Op rauwe kip zit vaak campylobacter

Ruim 100.000 mensen per jaar krijgen er een darminfectie door

Klachten gemiddeld drie dagen na het eten

Twee vorkjes per persoon: een voor rauw, een voor gaar

Kip door en door gaar, van binnen wit

Kip niet afspoelen

Maximaal twee uur buiten de koelkast; koelkast op 4 graden

Kliekjes binnen twee à drie dagen opeten

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