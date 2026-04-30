Onderzoek: Joodse groep waarschuwde voor Bondi-aanval voor geweld

SYDNEY (ANP/AFP) - Een Joodse gemeenschapsgroep waarschuwde de politie dat een terroristische aanslag "waarschijnlijk" was, slechts enkele dagen voordat twee schutters 15 mensen doodden bij een massale schietpartij bij een Chanoeka-viering op Bondi Beach in Australië. Dat is gebleken uit een onderzoek.

De Australische Joodse gemeenschap "was het duidelijke doelwit van de aanval", concludeerde een commissie in een tussenrapport. Daarin werd ook onthuld dat een Joodse groep de politie had gewaarschuwd dat de aankomende Chanoeka-vieringen gevaar liepen.

"Een terreuraanslag tegen de Joodse gemeenschap van New South Wales is waarschijnlijk en er is sprake van een hoog niveau van antisemitische hetze", schreef de Community Security Group in een e-mail die door het onderzoek werd vrijgegeven.

De politie zei later dat zij geen toegewijde agenten kon leveren, maar wel mobiele patrouilles zou sturen om "het evenement te controleren en in de gaten te houden".

Sajid Akram en zijn zoon Naveed worden ervan beschuldigd het vuur te hebben geopend terwijl Joodse families massaal naar Bondi Beach kwamen voor een Chanoeka-viering in december. Zij doodden 15 mensen in Australië's dodelijkste schietpartij in 30 jaar.