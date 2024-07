Trump: Biden was nooit geschikt als president, omgeving wist dat

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump vindt dat Joe Biden nooit geschikt was als presidentskandidaat, en al helemaal niet om het ambt te vervullen. Dat schrijft de Republikeinse kandidaat, die bij de vorige verkiezingen van Biden verloor, in een bericht op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social.

"Hij heeft het presidentschap alleen maar verworven door leugens, nepnieuws en door zijn kelder niet uit te komen. Iedereen in zijn omgeving, onder wie zijn arts en de media, wisten dat hij niet in staat was om president te worden, en dat was hij niet", schrijft Trump. "We zullen enorm lijden als gevolg van zijn presidentschap, maar we zullen de schade die hij heeft berokkend heel snel aanpakken."