Scholiere op intensive care na busongeluk in Zwartewaal

BRIELLE (ANP) - Een 15-jarige scholiere die donderdag in een lijnbus zat die botste met een auto in Zwartewaal ligt op de intensive care, bevestigt een woordvoerder van het Maerlant College in Brielle na berichtgeving van het AD. Twee andere leerlingen van de school zaten ook in de bus, ook een van hen is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht.

De woordvoerder gaat uit respect voor het meisje dat op de intensive care ligt van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam niet verder in op haar toestand. Hij weet niet hoe het met de andere scholiere is die naar het ziekenhuis moest. De leerling die niet naar het ziekenhuis hoefde is vrijdag op school geweest. Hij heeft er volgens de woordvoerder "geen kleerscheuren aan overgehouden, maar wel een mentale klap".

De politie meldt dat de toedracht van het ongeluk nog wordt onderzocht.