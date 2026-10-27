Krijg je een gratis thuisbatterij aangeboden omdat salderen op 1 januari stopt? Grote kans dat hij helemaal niet gratis blijkt te zijn. Een 79-jarige vrouw ging in op zo'n aanbod en betaalde uiteindelijk ruim €21.000. Dat liet het consumentenprogramma Kassa zaterdag 24 oktober zien in een uitzending over wat het 'batterijboeven' noemt.

Haar geld kreeg ze pas vijf maanden later terug, en dat lukte pas toen Kassa zich ermee bemoeide.

Van een vrijblijvend gesprek naar een rekening van €21.000

De vrouw, door Kassa Mieke genoemd (niet haar echte naam), stemde in met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daar bleek de beloofde gratis thuisbatterij ineens ruim €21.000 te kosten. Ook werd haar wijsgemaakt dat ze al aan de koop vastzat. Onder die druk ging ze akkoord en betaalde ze het hele bedrag.

Lekker zat het haar niet: ze kon er niet van slapen. Daarom annuleerde ze de volgende dag de aankoop. Het bedrijf bevestigde de annulering per mail, maar het geld kwam niet terug. Hoe vaak ze ook belde en mailde, ze moest geduld hebben. Na vijf maanden schakelde ze Kassa in. Na een confrontatie en de dreiging met een rechtszaak betaalde Verduurzaamexperts haar alsnog terug, meldt Kassa. Het programma rectificeerde na de uitzending dat de zaak te maken had met duurzamekeuze.nl, en niet met de website duurzamekeuzes.com, die even in beeld was.

Oude bekenden met een nieuw product

Volgens Kassa verdienden veel van deze verkopers eerder hun geld als overstapcowboys in de energie- en telecomsector. Nu salderen verdwijnt, presenteren ze de thuisbatterij als dé oplossing. Vereniging Eigen Huis opende begin augustus een meldpunt voor oneerlijke verkoop van verduurzamingsproducten. In een paar weken kwamen daar ruim 800 meldingen binnen, en 53 procent ging over thuisbatterijen. De schade kan volgens de vereniging oplopen tot €25.000.

Ook aan de telefoon gebeurt het. De Fraudehelpdesk kreeg meldingen over nepverkopers die al tijdens het gesprek een borgsom van €250 vragen voor een adviseur aan huis. Daarna krijgen slachtoffers de keuze: een batterij van €7.000 of €10.000, of een opzegboete van €4.000. Wie niet betaalt, wordt gedreigd met een deurwaarder. De oplichters gebruiken daarvoor de naam van Flanderijn Gerechtsdeurwaarders, maar dat bedrijf weet van niets.

Zo herken je de verkooptruc

Een 'gratis' batterij of 'vrijblijvend' gesprek waarna je ineens iets moet tekenen of betalen. Vereniging Eigen Huis ziet ook dat mensen een contract tekenen terwijl ze denken dat het een offerte is.

De verkoper zegt dat je al vastzit aan de koop of dat annuleren alleen kan tegen een flinke boete.

Je zou geen bedenktijd hebben omdat de batterij 'maatwerk' is. Dat klopt niet, zegt de ACM: thuisbatterijen worden in grote aantallen in een fabriek gemaakt.

Je moet al tijdens een telefoongesprek geld overmaken.

Je krijgt een batterij van 10, 20 of zelfs 50 kWh aangeraden. Volgens een deskundige die Kassa in september sprak, heeft een normaal huishouden ruim genoeg aan 5 kWh.

Je wordt ongevraagd gebeld. Telefonische verkoop zonder je toestemming is sinds 1 juli niet meer toegestaan.

Thuisbatterijen zijn ingewikkelde producten die je niet via een ongevraagd telefoontje moet aanschaffen. - Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Al getekend of betaald? Je hebt 14 dagen

Kocht je de batterij via de telefoon, online of aan de deur? Dan kun je volgens ACM ConsuWijzer binnen 14 dagen gratis en zonder reden van het contract af. De verkoper moet je over die bedenktijd vertellen. Heeft hij dat niet gedaan, dan loopt je bedenktijd maximaal een jaar. Zeg op per mail of brief, dan betaal je geen kosten. Een betaalde borg moet je terugkrijgen. Na je opzegging moet het bedrijf je geld binnen 14 dagen terugbetalen.

Is de bedenktijd al voorbij en ben je misleid, bijvoorbeeld met foute of onvolledige informatie? Dan kun je het contract vernietigen. De ACM heeft daar een voorbeeldbrief voor. Daarin vraag je de verkoper om binnen 14 dagen te bewijzen dat je niet misleid bent. Gebruik in je brief letterlijk het woord 'vernietigen', adviseert De Dagelijkse Standaard . Bij oplichting doe je aangifte.

Een bevestigingsmail van je annulering is nog geen terugbetaling.

Heb je net als Mieke geannuleerd en blijft je geld uit? Kassa roept je op dat te melden. De Consumentenbond wil de klachten bundelen en deze verkopers samen aanpakken.

Levert een batterij na 1 januari wel iets op?

Voor de meeste huishoudens niet. Op 1 januari 2027 stopt het salderen, en daarna wordt zonnestroom die je zelf gebruikt meer waard dan stroom die je teruglevert. Toch verdien je een thuisbatterij volgens Milieu Centraal nu "hoogstwaarschijnlijk niet" terug, meldt Kennisdomein . Een gemiddelde batterij van 6 kWh kost met omvormer en installatie een paar duizend euro, en er is geen landelijke subsidie. Het bedrag dat Mieke moest betalen, ligt daar ver boven.

Wat jouw teruggeleverde stroom straks nog oplevert, hangt af van je leverancier. Hoe dat werkt, lees je in ons eerdere stuk 'Na 1 januari 2027 bepaalt je leverancier wat je zonnestroom nog waard is'. Wil je toch een batterij, reken dan na januari opnieuw met de echte tarieven van je eigen leverancier. Neem nooit een besluit op basis van een ongevraagd telefoontje of een verkoper aan de deur.