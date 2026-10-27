Jordanië meldt dood IS-strijders bij aanvallen in Syrië

AMMAN (ANP/RTR/DPA) - Jordanië meldt dat ongeveer twintig jihadistische strijders zijn gedood bij aanvallen die het in Syrië uitvoerde als vergelding voor een aanslag op een kerk. Ook zou een wapendepot van terreurgroep Islamitische Staat zijn vernietigd.

De bombardementen volgden op de aanslag van afgelopen vrijdag. Toen begonnen mannen te schieten tijdens een uitvaart, met negen doden en veel gewonden tot gevolg.

De schutters hadden volgens de Jordaanse autoriteiten banden met gewapende groepen in Syrië. Islamitische Staat had de aanslag bij de kerk overigens niet opgeëist.

Burgerslachtoffers

Ook Jordanië maakte mogelijk burgerslachtoffers. Er zijn berichten dat bij de aanvallen op doelen in Syrië ook kinderen zijn omgekomen. De Jordaanse overheid liet weten burgerslachtoffers te betreuren.

Onduidelijk is in welke mate de bombardementen waren afgestemd met de Syrische autoriteiten. Volgens Jordanië was er coördinatie, maar de overheid in Syrië spreekt dat tegen.