SP-leider noemt regeerakkoord aanval op onze beschaving

DEN HAAG (ANP) - Volgens SP-leider Jimmy Dijk is het vrijdag gepresenteerde regeerakkoord van D66, VVD en CDA een "aanval op onze beschaving". De plannen van het toekomstige minderheidskabinet gaan volgens hem ten koste van de 'gewone man'. De SP gaat flink oppositie voeren, belooft Dijk.

"Gewone mensen worden door D66 kaalgeplukt, hun zorg wordt afgepakt en ze moeten langer doorwerken. De SP gaat met alles wat we hebben oppositie voeren om de zorg te redden, om de kinderarmoede op te lossen en het leven betaalbaar te maken", laat de SP-leider op X weten.