Grensovergangen dicht na geweld tussen Pakistan en Afghanistan

KABUL (ANP/RTR/AFP) - Pakistan heeft na nachtelijk geweld grensovergangen met buurland Afghanistan gesloten. Afghaanse troepen hadden Pakistaanse doelen onder vuur genomen, volgens het Taliban-regime als vergelding voor Pakistaanse luchtaanvallen in Afghanistan.

De relatie tussen de landen is gespannen sinds de fundamentalistische Taliban in 2021 de macht overnamen. De Pakistaanse autoriteiten hebben het buurland verweten extremisten te herbergen die aanslagen plegen in Pakistan. Volgens het Afghaanse regime klopt dat niet.

Pakistan zegt na de Afghaanse aanvallen te hebben teruggeslagen, onder meer met artillerie. Daarbij zouden Afghaanse grensposten zijn verwoest. De rust leek zondagochtend grotendeels te zijn teruggekeerd.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif reageerde woest op het geweld. "We zullen geen compromissen sluiten als het gaat om de verdediging van Pakistan. Elke provocatie zal worden beantwoord met een krachtige en doeltreffende reactie."