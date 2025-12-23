Drievoudig paralympisch kampioen Plat stopt met triatlon

AMSTERDAM (ANP) - Drievoudig paralympisch kampioen Jetze Plat (34) heeft besloten te stoppen met triatlon. Hij gaat zich volledig richten op het wheelen (rolstoelracen).

Plat greep bij de afgelopen drie Paralympische Spelen goud op de triatlon en won tijdens zijn loopbaan zeven Europese en zeven wereldtitels in de discipline. "Winnen is leuk, maar de motivatie om mezelf te blijven verbeteren, verdween er een beetje door," zegt Plat in een interview in Transition, het onlinemagazine van de triatlonbond. "Ik vroeg me af of ik een betere atleet of een gelukkiger mens zou worden als ik nóg een wereldtitel zou winnen. Het antwoord was nee."

Plat kwam vorig jaar in Parijs al in actie op de paralympische marathon in het wheelen en werd negende. Dit jaar werd hij derde bij de marathons van Londen en Berlijn. "Ik sta af en toe op het podium, maar ik denk dat er in het wheelen nog wel een man of zes sterker zijn dan ik. Ik zie nog genoeg ruimte voor verbetering."