Greta Thunberg voegt zich bij Franse scholierenprotesten

PARIJS (ANP) - De bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten. Ze zei tegen BFMTV "trots" te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar "extreem gewelddadige politie" weigeren om op te geven.

"We zien het hier: scholen krijgen niet de investeringen die ze nodig hebben", verklaarde Thunberg bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs. "Dit geeft jongeren het signaal dat ze geen prioriteit hebben in de maatschappij." Ze zegt later deze dinsdag ook mee te doen aan een andere demonstratie. Om 14.00 uur begint een grote mars in Parijs.

Volgens politiebronnen van Le Parisien worden dinsdag verspreid over het land tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht.

Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering. Ze staakte elke vrijdag en inspireerde scholieren in vele landen om hetzelfde te doen.