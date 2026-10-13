Nieuwe AI speciaal voor kinderen

Een AI die kinderen helpt bij huiswerk, kennis laat maken met kunstmatige intelligentie en activiteiten stimuleert buiten het scherm.

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds zichtbaarder in het dagelijks leven, ook voor kinderen. Alleen weet een AI niet altijd dat het met een kind praat en kan daardoor antwoorden geven die niet bij de leeftijd passen. Daarom besloot Nick Hoogveldt, vader van twee kinderen, een AI te maken voor zijn eigen kinderen: Mini Ai

“Ik zag hoe enthousiast mijn kinderen werden van AI, maar merkte ook dat deze technologie niet vanzelfsprekend aansluit bij jonge kinderen. Ik wilde iets maken waarmee ze op hun eigen niveau kunnen ontdekken wat AI te bieden heeft.”

Mini Ai sluit aan bij de leeftijd van een kind, kan helpen bij huiswerk en stimuleert om het scherm af en toe weg te leggen. Hoogveldt besloot Mini Ai beschikbaar te maken voor andere gezinnen nadat hij zag hoeveel plezier zijn eigen kinderen eraan beleefden.

Leren, ontdekken en creatief bezig zijn

Mini Ai richt zich op drie pijlers. Bij leren helpt de AI kinderen bijvoorbeeld bij hun huiswerk. Niet door meteen het antwoord te geven, maar door uitleg en voorbeelden te bieden waarmee ze zelf verder kunnen.

Bij ontdekken maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met kunstmatige intelligentie. Ze kunnen vragen stellen en ervaren wat de technologie allemaal kan, zowel door met de AI te praten of ermee te chatten.

De derde pijler is creatief bezig zijn. Met zogeheten Mini Missies worden kinderen uitgedaagd om ook buiten het scherm iets te doen dat aansluit bij hun interesses. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iets verstoppen en een schatkaart tekenen waarmee iemand anders de verborgen schat kan zoeken.

Ook ouders blijven betrokken

Met een account krijgen ouders toegang tot ouderlijk toezicht, waarmee ze de gesprekken van hun kinderen kunnen inzien. Ook zijn de Mini Missies beschikbaar. Daarmee combineert Mini Ai digitale ontdekking met aandacht voor ouderlijke betrokkenheid en activiteiten buiten het scherm.