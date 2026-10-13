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22.000 liter tanken, nul euro afrekenen: politie zoekt twee gewiekste brandstofdieven

Samenleving
door Peter Janssen
bijgewerkt om
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De politie zoekt twee mannen die bij een onbemand tankstation in Ruurlo de langste tankbeurt in tijden hebben neergezet: vier uur lang, goed voor naar schatting 22.000 liter brandstof. Betalen deden ze niet.
Op zondagavond 9 augustus rond 22.00 uur rijdt een vrachtwagen met oplegger het terrein op. Op camerabeelden is te zien dat de bijrijder als eerste uitstapt, naar de pomp loopt en iets open lijkt te maken. Daarna stapt de bestuurder uit. Hij stopt een brandstofslang onder het zeil van de trailer, en even later volgt een tweede slang. Pas om 01.55 uur vertrekken de mannen.

De politie schat de schade op 20.000 tot 30.000 euro.

De roof was volgens de politie goed voorbereid. Diezelfde middag stopte om 16.15 uur een zwarte Volvo bij het tankstation. De bestuurder stapte uit, pakte een paar keer de brandstofslang vast en vertrok zonder te tanken. “Mogelijk is dit een voorverkenning”, aldus de politie.
De kentekenplaat van de Volvo bleek die dag in de omgeving van het Gelderse Hengelo te zijn gestolen. Ook de kentekenplaat van de vrachtwagen staat als vermist geregistreerd.
Twee maanden later zijn de mannen nog altijd spoorloos. Daarom heeft de politie maandag de camerabeelden vrijgegeven. Naar alle drie de verdachten wordt gezocht. Volgens de politie hebben ze mogelijk vaker op deze manier brandstof gestolen, alleen of samen met anderen.
Bekijk de beelden hieronder op de Instagram-pagina van Politie Gelderland-Overijssel. Wie zijn deze mannen? En wie is de man die eerder die dag met een zwarte Volvo bij het tankstation komt? Herken je iemand? Of heb je informatie? Neem dan contact op met de politie en vermeld hierbij het zaaknummer 2026407315. Bel 0800 - 60 70 (gratis)

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