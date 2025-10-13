ECONOMIE
Netanyahu dankt Trump voor onvoorwaardelijke steun aan Israël

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 12:55
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse president Donald Trump bedankt voor zijn "onvoorwaardelijke steun aan Israël". Volgens hem is Trump "de grootste vriend die de staat Israël ooit in het Witte Huis heeft gehad".
Netanyahu sprak in het bijzijn van Trump in het Israëlische parlement, de Knesset. Hij somde op wat Trump door de jaren heen betekend heeft voor Israël. Zo erkende hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël, trok hij de Verenigde Staten terug uit de atoomdeal met Iran en steunde hij het land in de oorlog met Hamas.
Ook parlementsvoorzitter Amir Ohana prees Trump voor zijn rol bij het beëindigen van de oorlog. Hij stelde nu vast dat hij Trump zou voordragen voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2026, omdat "niemand die meer verdient dan Trump".
