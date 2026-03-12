ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GroenLinks-PvdA wil niet betrokken worden bij oorlog in Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 12:02
anp120326093 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland moet niet betrokken worden bij de oorlog in Iran, aldus Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) in een Kamerdebat over het conflict. "Loop niet achter Netanyahu en Trump aan."
Hij wil niet dat Nederland in een oorlog wordt gezogen, zoals bij de inval in Irak in 2003. "Regimechange is geen oplossing." Dat heeft volgens Klaver eerder in Irak alleen maar voor ellende gezorgd. Daar brak een burgeroorlog uit, terreurgroep IS kwam op en het leidde uiteindelijk tot een migratiestroom naar Europa, aldus Klaver.
De oorlog is ook niet in het belang van Nederland, zei de leider van GroenLinks-PvdA. "Dit is een regelrechte bedreiging van onze veiligheid." Hij wees erop dat de door de oorlog gestegen olieprijs Rusland heel veel geld oplevert, terwijl er voor Oekraïne veel minder Patriot-raketten beschikbaar zijn om zich te beschermen tegen de Russische agressie.
De VS en Israël hebben volgens Klaver geen doel voor ogen. De leden van de Amerikaanse regering "spreken elkaar elke dag tegen".
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

164416044_m

Moet het meteen vonken? Waarom de eerste date vaak niet de waarheid vertelt

Loading