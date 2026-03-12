GroenLinks-PvdA wil niet betrokken worden bij oorlog in Iran

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet niet betrokken worden bij de oorlog in Iran, aldus Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) in een Kamerdebat over het conflict. "Loop niet achter Netanyahu en Trump aan."

Hij wil niet dat Nederland in een oorlog wordt gezogen, zoals bij de inval in Irak in 2003. "Regimechange is geen oplossing." Dat heeft volgens Klaver eerder in Irak alleen maar voor ellende gezorgd. Daar brak een burgeroorlog uit, terreurgroep IS kwam op en het leidde uiteindelijk tot een migratiestroom naar Europa, aldus Klaver.

De oorlog is ook niet in het belang van Nederland, zei de leider van GroenLinks-PvdA. "Dit is een regelrechte bedreiging van onze veiligheid." Hij wees erop dat de door de oorlog gestegen olieprijs Rusland heel veel geld oplevert, terwijl er voor Oekraïne veel minder Patriot-raketten beschikbaar zijn om zich te beschermen tegen de Russische agressie.

De VS en Israël hebben volgens Klaver geen doel voor ogen. De leden van de Amerikaanse regering "spreken elkaar elke dag tegen".