VN-organisatie: tot ongeveer 3,2 miljoen Iraniërs op de vlucht

GENÈVE (ANP) - Zo'n 3,2 miljoen mensen zijn in Iran op de vlucht geslagen voor de recente aanvallen, schat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De meesten zijn vanuit de grote stad richting landelijke gebieden in het noorden van het land getrokken. Ze zoeken daar tijdelijk een veilig heenkomen. Hun aantal zal volgens de organisatie verder oplopen.

UNHCR schat dat 600.000 tot 1.000.000 huishoudens een veilig heenkomen zoeken, tot 3,2 miljoen mensen in totaal. Het gaat veelal om mensen die in de hoofdstad Teheran of "andere grootstedelijke gebieden" wonen. Omdat de aantallen vluchtelingen toenemen, is dit een "zorgelijke escalatie van humanitaire behoeften", aldus de organisatie. UNHCR verleent samen met de Iraanse autoriteiten hulp.

De meest kwetsbare groep is volgens UNHCR al eerder gevlucht uit andere landen, met name Afghanistan. Zij hebben al weinig en kennen elders in Iran ook maar weinig mensen die ze om hulp kunnen vragen.