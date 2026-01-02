Groep jongeren sticht brand in Putte en mishandelt man

PUTTE (ANP) - Een groep jongeren heeft tijdens de jaarwisseling brandgesticht in een woning in het Noord-Brabantse Putte, door de ramen kapot te maken en vervolgens vuurwerk naar binnen te gooien. Een man (40), de vriend van de bewoonster, wilde samen met zijn vriendin de groep stoppen en werd mishandeld.

Dit alles gebeurde tussen 00.15 en 00.30 uur aan de Beukendreef. De bewoonster en haar 40-jarige vriend werden verrast door de grote groep jongeren en wilden hen tegenhouden, waarop de man vuurwerk naar zich toegegooid kreeg. Daarna is hij door meerdere jongeren geschopt, vermoedelijk is hij hierdoor kort buiten bewustzijn geweest. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.